FA Cup – Ottavi in diretta su discovery+ e DAZN con Newcastle Manchester City

La FA Cup prosegue con gli ottavi di finale trasmessi in diretta su discovery+ e DAZN, con le sfide tra Newcastle e Manchester City, Arsenal, Chelsea e Liverpool. Le partite sono decisive per l’accesso ai quarti di finale e coinvolgono alcune delle squadre più note del calcio inglese. La competizione torna anche su Warner Bros. con ulteriori aggiornamenti.

FA Cup entra negli ottavi su discovery+ e DAZN con Newcastle Manchester City, Arsenal, Chelsea e Liverpool nelle sfide decisive verso i quarti Torna su Warner Bros. Discovery la Emirates FA Cup, la più antica competizione di calcio al mondo e principale coppa nazionale inglese, con i match di quinto turno in diretta da venerdì 6 a lunedì 9 marzo su discovery+. La Emirates FA Cup entra nel vivo anche su DAZN, tramite i canali Eurosport presenti. su Digital-News.it FA Cup entra negli ottavi su discovery+ e DAZN con Newcastle Manchester City, Arsenal, Chelsea e Liverpool nelle sfide decisive verso i quarti. Torna su Warner Bros. Discovery la Emirates FA Cup, la più antica competizione di calcio al mondo e principale coppa nazionale inglese, con i match di quinto turno in diretta da venerdì 6 a lunedì 9 marzo su discovery+. 🔗 Leggi su Digital-news.it

FA Cup: Aston Villa, Brighton e Burnley eliminate, agli ottavi sarà Newcastle-CityBirmingham (Gran Bretagna) 16 febbraio 2026 - Si entra nella fase finale di questa FA Cup, si restringe a sedici il numero di squadre in corsa per il...

Dove vedere Newcastle-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioniNewcastle e Manchester City avversarie negli ottavi di finale di FA CUp: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming. goal.com

Alalin wasa Sam Barrott, wanda ya jagoranci wasan da Newcastle United ta doke Manchester City da ci 2–1 a gasar Premier League a wannan kakar, zai sake komawa filin St James' Park a karshen mako. Zai jagoranci wasan zagaye na 16 na gasar FA C - facebook.com facebook

