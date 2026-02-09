Villa Pamphili l'avvocato di Kaufman | È in isolamento da 8 mesi avrebbero spappolato il cervello a chiunque

Questa mattina, a Roma, si è aperta una nuova fase nel caso dell’avvocato di Kaufman. La corte d’Assise dovrà decidere se l’imputato, che da otto mesi si trova in isolamento, sia in grado di sostenere il processo. L’avvocato ha riferito che il suo assistito avrebbe subito gravi danni cerebrali, parlando di “spappolamento” del cervello. La decisione arriverà il 23 febbraio, quando i giudici scioglieranno la riserva sulla capacità dell’imputato di affrontare il processo.

Il 23 febbraio la corte d'Assise di Roma dovrà sciogliere la riserva e dichiarare l'imputato capace o meno di sostenere il proseguire del procedimento a suo carico in aula.

