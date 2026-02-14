Malore al bar | uomo in arresto cardiaco salvato da un passante e dai soccorritori

Venerdì sera, alle 20:15, un uomo di 66 anni è crollato al bar di via di Porta Soprana a Genova, a causa di un arresto cardiaco. Un passante ha visto la scena e ha chiamato immediatamente i soccorsi, intervenuti sul posto poco dopo. Un testimone ha iniziato le manovre di rianimazione prima che arrivassero i paramedici, riuscendo a mantenere vivo il paziente fino all’arrivo dei medici.

Primo intervento provvidenziale di un uomo che ha avviato le compressioni toraciche, poi i soccorritori inviati dal 118 hanno proseguito la rianimazione anche con il defibrillatore Momenti di paura venerdì sera, 13 febbraio, in un bar del centro, in via di Porta Soprana. All'improvviso, intorno alle 20:15 un 66enne genovese si è accasciato al suolo e i presenti hanno dato l'allarme chiamando il 112. Sul posto è arrivato il distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese, che ha riscontrato una situazione molto grave: l'uomo era in arresto cardiaco. Un passante era intervenuto rapidamente iniziando le compressioni toraciche, quindi i soccorritori hanno effettuato subito la rianimazione cardiopolmonare e, grazie all'utilizzo del defibrillatore, sono riusciti a ripristinare il ritmo cardiaco.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La donna stava per perdere la vita ieri pomeriggio a Salerno, quando è stata colpita da un arresto cardiaco improvviso.

Un intervento tempestivo e coordinato ha permesso di salvare la vita a un uomo di 63 anni colpito da arresto cardiaco a Foiano della Chiana.

