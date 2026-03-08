Una coppia di Pesaro ha vissuto sette giorni di isolamento alle Maldive, dove si trovava in vacanza quando è scoppiata la guerra in Iran. A causa delle tensioni, sono stati bloccati sull’isola e successivamente abbandonati, senza possibilità di tornare a casa. La loro esperienza si è trasformata in un periodo di attesa forzata in un luogo considerato un vero e proprio paradiso.

PESARO La vacanza in un angolo di paradiso in terra diventa un incubo, con la coppia rimasta bloccata per una settimana a causa della guerra in Iran. I protagonisti del ritorno-odissea, in termini di stress, tempo e soldi, sono due pesaresi 40enni, Luca e Cristiana, lui impiegato e lei commercianti che hanno voluto concedersi una settimana di vacanze alle Maldive. Mare da sogno ed esperienze incredibili, fino al giorno del rientro: il 28 febbraio, il giorno che ha segnato l’inizio del conflitto nella regione del Medio Oriente. Che cosa è successo «Abbiamo preso lo speed boat per andare in aeroporto a Malè, la capitale, e tornare in Italia... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Maldive, dal paradiso all?incubo per una coppia pesarese: «Bloccati 7 giorni e abbandonati»

L’incubo in paradiso delle famiglie bloccate alle Maldive: “Voli cancellati, biglietti per i bambini a 1.600 euro”Pisa, 5 marzo 2026 – Aggiornamento dalla comitiva pisana bloccata a Malé alle Maldive.

Leggi anche: "Siamo abbandonati a noi stessi": l’incubo dei quattro giovani di Gioia Tauro bloccati a Dubai

Una raccolta di contenuti su Maldive dal paradiso all incubo per una....

Temi più discussi: Prigionieri di lusso alle Maldive, 3mila esuli in paradiso: Ci dicono ‘arrangiatevi’. Ma vogliamo solo tornare a casa; Tornare dalle Maldive ci costa 10mila euro: lo sfogo di Gabriele, bloccato in aeroporto con la famiglia; Dalla vacanza dei sogni all’incubo, coppia genovese bloccata alle Maldive: Non siamo ricchi aiutateci; Maldive, finalmente rientrano i pisani: Storia a lieto fine.

Tremila ‘prigionieri’ di lusso alle Maldive, esuli in paradiso: Ci dicono ‘arrangiatevi’. Ma vogliamo solo tornare a casaBloccato lo scalo di Dubai, da giorni migliaia di italiani aspettano di capire come fare rientro (tra cambi di albergo e spese extra). La Farnesina: Stiamo approntando voli charter. Crollo di prenot ... quotidiano.net

Thailandia, Maldive, Malesia, Sri Lanka, Seychelles e Mauritius: i paradisi dei turisti irraggiungibili con il blocco dei voli nel GolfoGli aeroporti di Doha, Dubai e Abu Dabhi paralizzati dal contagio della guerra in Iran. Quali sono leggi e codici che tutelano i passeggeri che hanno già acquistato un biglietto aereo intercontinental ... quotidiano.net

Centinaia di italiani in bermuda pretendono il rimpatrio dalle Maldive. La guerra è a 3.000 km - di @SalvatoreMerlo x.com

Le Maldive: dove le 'stelle' della Terra incontrano quelle del cielo La notte si accende e non solo nel cielo ma anche nel mare con questo fenomeno naturale. E' causato dalle reazioni chimiche che avvengono all'interno del plancton: l'acqua può brillare di un b facebook