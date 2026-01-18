Mai dire Blackout | L’accesso all’energia frena i data center

L'accesso affidabile all'energia rappresenta una sfida cruciale per i data center. In Svezia, le tensioni tra obiettivi green e disponibilità energetica si fanno sentire, mentre il settore si confronta con le variazioni di prezzo delle risorse come petrolio e uranio. La sostenibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico sono al centro delle discussioni, influenzando le strategie e gli investimenti nel settore digitale.

Svezia, frena il green. Data center, chi paga l’energia? Il ritorno dell’uranio. Petrolio giù, Permiano in difficoltà. La Cina stringe la morsa sul ferro. 🔗 Leggi su Laverita.info

