Mai dire Blackout | L’accesso all’energia frena i data center

L'accesso affidabile all'energia rappresenta una sfida cruciale per i data center. In Svezia, le tensioni tra obiettivi green e disponibilità energetica si fanno sentire, mentre il settore si confronta con le variazioni di prezzo delle risorse come petrolio e uranio. La sostenibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico sono al centro delle discussioni, influenzando le strategie e gli investimenti nel settore digitale.

Svezia, frena il green. Data center, chi paga l'energia? Il ritorno dell'uranio. Petrolio giù, Permiano in difficoltà. La Cina stringe la morsa sul ferro.

