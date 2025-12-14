Mai dire Blackout | Carbone rame e argento

L'articolo analizza le tendenze energetiche e tecnologiche globali, tra cui il predominio del carbone, le minacce dell'intelligenza artificiale alle reti elettriche e il consolidamento dello shale oil negli Stati Uniti. Viene approfondito l'impatto di queste dinamiche sul mercato energetico e sulle infrastrutture, evidenziando le sfide e le opportunità emergenti a livello mondiale.

Il trionfo globale del carbone. Assalto AI alle reti elettriche. Shale oil, parte il consolidamento negli USA. Aumentano i conflitti commerciali sulle risorse critiche. Volatilità sui mercati dei metalli. Laverita.info Droni tra Russia e Ucraina: morti a Saratov, blackout e feriti a Odessa Almeno due persone sono morte nelle ultime ore dopo un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Saratov, nel sud-ovest del Paese. Il governatore Roman Busargin ha riferito di da

