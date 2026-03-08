Madonna in Italia serata d' amore a casa dallo stilista partenopeo Francesco Scognamiglio con pizza di Ciro Oliva

Madonna è arrivata in Italia per partecipare alla settimana della moda di Milano. È stata avvistata mentre scendeva da un’auto e si dirigeva verso un elegante condominio nel centro della città, dove risiede lo stilista napoletano Francesco Scognamiglio. La cantante ha trascorso la serata in compagnia, mangiando una pizza di Ciro Oliva.

La star a Milano per la settimana della moda si è fermata a casa del couturier Francesco Scognamiglio, da sempre amico e interprete del suo stile "Serata d'amore", così lo stilista titola il video che compare nelle storie con un primo piano di Madonna, divina in total white, esaltato da luci arancio che conferiscono un'allure magica. “Now I believe that dreams come true.”, “Ora io credo che i sogni diventano realtà - scrive lo stilista a commento della foto pubblicata su Instagram - perché tu sei venuta quando io ho desiderato la tua presenza e questa non può essere solo una coincidenza. L'unica spiegazione che dà un senso a questo è che tu sei un angelo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

