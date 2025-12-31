Una pizza per i bambini meno fortunati | il gesto di Ciro Oliva
Ciro Oliva, noto pizzaiolo napoletano, ha deciso di donare una pizza ai bambini meno fortunati della città. Un gesto semplice ma significativo, che mira a portare un sorriso e un momento di gioia ai più piccoli in difficoltà. Questa iniziativa dimostra come piccole azioni possano fare la differenza, creando spazi di solidarietà e comunità. Una testimonianza di attenzione e sensibilità verso chi ha bisogno di un sostegno.
Un gesto semplice, ma dal valore profondo, capace di trasformare una serata qualunque in un momento di festa. La pizzeria di Ciro Oliva, nel cuore del Rione Sanità, ha offerto una pizza a 30 bambini provenienti da famiglie indigenti del quartiere, regalando loro un'esperienza che, per molti, è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
