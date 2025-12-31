Una pizza per i bambini meno fortunati | il gesto di Ciro Oliva

Ciro Oliva, noto pizzaiolo napoletano, ha deciso di donare una pizza ai bambini meno fortunati della città. Un gesto semplice ma significativo, che mira a portare un sorriso e un momento di gioia ai più piccoli in difficoltà. Questa iniziativa dimostra come piccole azioni possano fare la differenza, creando spazi di solidarietà e comunità. Una testimonianza di attenzione e sensibilità verso chi ha bisogno di un sostegno.

