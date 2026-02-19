Treviglio il 28 febbraio niente mercato | spazio alla festa della Madonna delle Lacrime

A Treviglio, il mercato del 28 febbraio è stato cancellato a causa della festa della Madonna delle Lacrime. Il Comune ha deciso di sospendere le bancarelle per permettere ai cittadini di partecipare alle celebrazioni religiose previste in città. La scelta ha coinvolto tutte le aree di vendita nel centro storico, dove si concentrano molte delle attività commerciali. Questa decisione mira a favorire l’afflusso di persone alle processioni e agli eventi religiosi programmati per quella giornata. La sospensione del mercato resterà in vigore fino alla fine della festa.

Treviglio. Sabato 28 febbraio il mercato settimanale non ci sarà. Lo ha disposto il Comune poiché la giornata coincide con la festa della Madonna delle Lacrime. Il regolamento comunale vieta, di fatto, lo svolgimento del mercato nei giorni in cui si tiene la festa. Il recupero della giornata è, però, già avvenuto: il mercato era stato prolungato nel pomeriggio di sabato 20 dicembre dello scorso anno, per compensare la soppressione di fine febbraio. Nel mese della festa della Madonna delle Lacrime, Treviglio si riempie di eventi che intrecciano tradizione, bancarelle, cultura e divertimento. Un calendario ricco e variegato animerà la città con “ Treviglio in Festa 2026 ”, la rassegna di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il mese di febbraio e fino ai primi giorni di marzo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

