Bando nazionale da due milioni di euro per tutela del Made in Italy e internazionalizzazione Presentato ieri

È stato presentato ieri, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, un bando nazionale da due milioni di euro volto a sostenere la tutela del Made in Italy e promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’iniziativa, promossa dall’On. [Nome], mira a rafforzare la presenza del patrimonio produttivo italiano sui mercati esteri e a tutelare le eccellenze nazionali.

Di seguito il comunicato: Si è tenuta ieri, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, su iniziativa dell’On. Andrea Volpi la presentazione ufficiale del Bando Nazionale Federitaly 2026. L’iniziativa, promossa in piena autonomia dalla Federazione, mette in campo 2 milioni di euro per sostenere concretamente le micro, piccole e medie imprese italiane nei processi di certificazione, sostenibilità e competitività globale. Il piano di sostegno prevede l’assegnazione di 2.000 voucher del valore di 1.000 euro ciascuno, destinati a coprire buona parte dei costi di accesso ai sistemi di certificazione “ Made in Italy ” e “ 100% Made in Italy “. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bando nazionale da due milioni di euro per tutela del Made in Italy e internazionalizzazione Presentato ieri Leggi anche: Lollobrigida incontra Sefcovic, focus su Mercosur e tutela del Made in Italy Leggi anche: Il Teatro lirico di Cagliari è ’Made in Persiceto’. Restyling dei tiri motorizzati, bando da 1,7 milioni di euro eseguito dalla ditta Molpass Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Bando nazionale da due milioni di euro per tutela del Made in Italy e internazionalizzazione; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Messina si candida a Capitale italiana del mare 2026; Bandi 2025 cassa commercialisti: in arrivo contributi per acquisto beni strumentali e aggregazioni. Bandi 2025 cassa commercialisti: in arrivo contributi per acquisto beni strumentali e aggregazioniLa Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato due bandi 2025 a sostegno dell’attività professionale, con domande presentabili dal ... ipsoa.it Biennale Danza, al via bandi per due nuove coreografieSono on line da oggi fino a lunedì 20 ottobre, sul sito della Biennale di Venezia (www.labiennale.org), il bando nazionale e il internazionale per due nuove coreografie destinate a debuttare sul ... ansa.it Il bando del Premio Letterario Nazionale "Arte e poesia nella notte" dedicato alla figura del poeta Gabriele D’Annunzio Scadenza: 15 Aprile 2026 https://www.concorsiletterari.it/concorso,21172 - facebook.com facebook Bando nazionale per la prevenzione di #bullismo e #cyberbullismo. @europainitalia @DigitalEU eurokomonline.eu/index.php/band… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.