Perugia ore decisive per la firma di Verre Monaco più lontano a Milano per il rush finale

Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la firma di Verre. Intanto, Monaco sembra più lontano e si trova a Milano, dove si sta concludendo il mercato in casa Perugia. Riccardo Gaucci e il direttore generale Borras sono arrivati in città per chiudere le ultime trattative, dopo aver ceduto Giovanni Giunti al Padova per circa 350 mila euro. La giornata si preannuncia intensa e piena di colpi di scena.

Sarà un ultimo giorno di mercato intenso in casa biancorossa. Riccardo Gaucci e il dg Borras sono arrivati a Milano per mettere a punto le ultime operazioni di mercato dopo l’importante cessione di Giovanni Giunti al Padova per una cifra intorno ai 350mila euro. Ore cruciali per quanto riguarda Valerio Verre: la risposta del centrocampista era attesa già ieri in tarda serata e stamattina il Grifo avrà le idee più chiare sul da farsi. La mezzala è corteggiata anche dal Ravenna, ma ci sono buone possibilità di riuscita. Nel taccuino del club biancorosso c’è, in alternativa, anche Ladinetti del Pontedera, ma non è escluso che nell’ultimo giorno di mercato il Grifo non faccia il doppio colpo nel caso in cui il Pontedera dovesse decidere di accettare lo scambio con Broh. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia, ore decisive per la firma di Verre. Monaco più lontano, a Milano per il rush finale Approfondimenti su Perugia mercato Giunti saluta, al Perugia 350mila euro. Gli ex Verre e Monaco gli obiettivi di Gaucci Giovanni Giunti lascia il Perugia e firma con il Padova, in serie B. Bisonte Firenze, dopo la sosta c’è Milano: inizia il rush finale del campionato Domani alle 17 al Pala BigMat di Firenze, Il Bisonte torna in campo dopo la pausa e affronta la Vero Volley Milano nella 22esima giornata di Serie A1. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Perugia mercato Argomenti discussi: Serie B, Calciomercato Palermo – Johnsen vicino: ore decisive per la nuova punta; Ore decisive per il sì del giocatore: la Fiorentina spinge ma la concorrenza è tanta; Massese Il ritorno di Andrei. Subito in campo a Viareggio; Serie B, Calciomercato Palermo – Si avvicina Thorsby: fiducia nell’arrivo a gennaio. Leal, a Perugia macellazione clandestina di cavalli 'fantasma'(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il prossimo 26 febbraio 2026, alle ore 10:00, il Tribunale Penale di Perugia ospiterà un passaggio decisivo per la tutela degli animali e della salute pubblica. Si terrà infatt ... msn.com https://m.perugia24.net/primo-piano/in-arrivo-dalla-roma-il-nuovo-difensore-del-perugia-ore-decisive-per-la-trattativa-tra-le-parti-75130 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.