bol on ice tra sport e magia le stelle danzano sul ghiaccio via al rush finale per i biglietti

Bol On Ice si avvicina: un evento di pattinaggio sul ghiaccio che anticipa le Olimpiadi del 2026, in programma sabato 10 gennaio all’Unipol Arena. A una settimana dall’inizio, i biglietti stanno andando a ruba. Un’occasione unica per assistere a uno spettacolo che unisce sport e magia, coinvolgendo appassionati di tutte le età. Non perdere questa opportunità di vivere un momento speciale nel cuore dell’inverno.

Tutti a Bol On Ice per vivere insieme un grande evento dal sapore olimpico. Manca una settimana all’edizione 2026 del grande spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio che andrà in scena sabato 10 gennaio all’ Unipol Arena. Un antipasto di Milano-Cortina 2026, che prenderà il via tra poco più di un mese (6 febbraio). Infatti sarà un’edizione che più delle altre unirà sport e spettacolo, uno show di livello internazionale fatto di pattinatori e musica. Un connubio apprezzato da un bacino d’utenza che comprende tutte le età, dai bambini ai più anziani. In una città dove non c’è un palazzo del ghiaccio, il successo di Bol On Ice assume un valore ancora maggiore, tanto da rendere questa rassegna l’evento italiano più importante e uno dei più seguiti anche a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

