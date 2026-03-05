Una delegazione di 15 persone di Pisa, tra cui cinque bambini, si trova bloccata a Malé, alle Maldive, a causa della chiusura dello spazio aereo dopo l’attacco su larga scala all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele. La situazione ha impedito loro di tornare a casa e ha portato a proposte di voli charter con costi fino a 2.000 euro a testa.

Pisa, 5 marzo 2026 – Una comitiva di 15 pisani, tra cui 5 bambini tra i 2 e i 10 anni, è rimasta bloccata a Malé, alle Maldive, dopo l’attacco su larga scala all’Iran da parte degli Usa e di Israele e la successiva risposta iraniana, che ha portato alla chiusura dello spazio aereo. “In una situazione di emergenza, con persone in ansia e bambini al seguito, non è realistico pensare che ciascuno si organizzi da solo affrontando ulteriori rischi”, ha commentato il consigliere regionale Matteo Trapani, che ha chiesto “una regia istituzionale più forte, con un coordinamento tra Farnesina, autorità consolari e compagnie aeree per garantire rientri a condizioni sostenibili”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’odissea delle famiglie bloccate alle Maldive: “Ci hanno proposto charter fino a 2.000 euro a testa”

Isolate da una frana, odissea sulle Apuane. Due famiglie bloccate dalla strada inagibileCarrara, 3 febbraio 2026 – Due famiglie da una settimana stanno vivendo isolate e senza gas a causa di una frana.

Crans-Montana: dalla Svizzera 50.000 franchi alle famiglie delle vittime e dei feritiA distanza di ormai due mesi dall’incendio di Crans-Montana, il governo della Svizzera ha annunciato ieri un contributo di solidarietà pari a 50.