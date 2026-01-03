Auto contro un muretto un ferito

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Beduzzo, frazione di Corniglio. Un’auto è finita contro un muretto, causando il ferimento di una persona. L’evento è avvenuto poco dopo le 15. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni dell’infortunato. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le cause.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Beduzzo, frazione di Corniglio. Poco dopo le 15.30 un'auto è finita contro un muretto nelle vicinanze dell'ufficio postale, per cause ancora in corso di accertamento.Immediato l'intervento dei soccorsi, giunti sul posto per prestare.

