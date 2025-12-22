Merate (Lecco), 22 dicembre 2025 – Prima il malore al volante, poi la sbandata e lo schianto contro il muro e le tubature del gas che ha tranciato di netto, quindi il tamponamento con l'auto che la precedeva. Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi in centro a Merate. Una donna di 56 anni alla guida di un'utilitaria ha perso il controllo della macchina ed è andata a sbattere contro un muro: ha danneggiato pure le condutture del metano provocando una fuga di gas. Prima di terminare la corsa ha urtato anche un furgoncino che la precedeva. I soccorsi. Per soccorrerla sono intervenuti i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu e i volontari della Croce bianca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Merate, ha un malore mentre guida: si schianta contro un muro e trancia i tubi del gas

Leggi anche: Colto malore mentre guida, furgone si schianta contro la ringhiera: uomo in ospedale

Leggi anche: Operaio travolto dal terreno nello scavo di un cantiere per la posa dei tubi del gas, ha un malore e muore a 58 anni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Malore fatale durante il presepe vivente, muore una donna; Malore per strada, soccorsa una donna; Si sente male sull’Himalaya: Simone Moro ricoverato in ospedale; Simone Moro rassicura tutti con un videomessaggio sui social: Sto bene, tornerò presto in Italia.

Merate: donna colta da malore mentre percorre via Frisia, si schianta contro la colonnina del gas e contro un altro veicolo. È grave - Stava percorrendo via Donato Frisia quando, probabilmente per un malore, ha sbandato andando a schiantarsi contro il muro di recinzione ... merateonline.it