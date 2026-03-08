L’universo non è un vuoto di oscurità, ma un vasto spazio costellato da radiazioni che illuminano il cielo. Recenti osservazioni hanno rivelato che siamo immersi in un oceano di luce intensa, spesso invisibile ai nostri occhi. Questi dati mostrano come le radiazioni cosmiche riempiano tutto il cielo, svelando aspetti sconosciuti delle origini del nostro universo.

Il cosmo non è un vuoto buio e silenzioso, ma un oceano di radiazioni che nasconde i segreti della nostra origine. Grazie allo sforzo congiunto di una collaborazione internazionale, gli astronomi hanno dato vita a una delle rappresentazioni tridimensionali più precise e ampie mai realizzate. La ricerca, pubblicata il 3 marzo su The Astrophysical Journal, ha permesso di osservare l’universo com’era tra i 9 e gli 11 miliardi di anni fa, rivelando una distesa scintillante definita dagli esperti come un vero e proprio “mare di luce”. A differenza delle mappe tradizionali che si concentrano sull’identificazione di singole galassie luminose, questo progetto ha adottato una prospettiva differente chiamata line-intensity mapping. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’Universo non è buio: siamo immersi in un oceano di luce accecante e solo ora lo abbiamo visto

