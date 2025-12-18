A Stoccolma, l'inverno porta con sé un record di oscurità, con appena 30 minuti di luce solare nella prima metà di dicembre. Un fenomeno affascinante che mette alla prova la resistenza e la bellezza di questa città nordica, dove il sole sembra quasi dimenticare di fare capolino. Un esempio di come le stagioni più dure possano trasformare un paesaggio, creando atmosfere uniche e suggestive.

© Quotidiano.net - Buio record a Stoccolma: solo 30 minuti di luce solare nella prima metà di dicembre

Non è certo una notizia che basti un pallottoliere per contare le poche ore in cui il sole fa capolino durante l’inverno a Stoccolma. Ma questa volta siamo di fronte a un vero record negativo: nei primi 15 giorni di dicembre nella capitale della Svezia sono infatti stati registrati appena 30 minuti di luce solare. Un dato sorprendente, che rende Stoccolma una delle città europee più buie di questa stagione e che potrebbe portare il mese in corso a entrare negli annali come uno dei più cupi di sempre. Sempre e solo nuvole sopra Stoccolma. La notizia di questo singolare “blackout naturale” è stata diffusa da un team di scienziati svedesi ed è stata commentata in particolare da Viktor Bergman, dell’Istituto meteorologico e idrologico svedese (SMHI), in un’intervista all’Agenzia France-Press. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

