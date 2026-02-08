Luis Henrique si presenta prima della partita contro il Sassuolo. L’esterno dell’Inter si dice felice per la fiducia di Chivu e sottolinea che nel suo DNA c’è voglia di mettersi sempre in gioco. Prima del fischio d’inizio, il brasiliano ha parlato con entusiasmo, pronto a dare il massimo sul campo.

Inter News 24 Luis Henrique, esterno dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara delle 18 contro il Sassuolo: le dichiarazioni. In attesa del fischio d’inizio al Mapei Stadium, Luis Henrique ha parlato ai microfoni di DAZN, pronto a riprendersi la fascia destra dopo il turno di riposo in Coppa Italia. L’esterno brasiliano, pedina fondamentale nello scacchiere di Cristian Chivu, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione per difendere i 55 punti conquistati finora. PAROLE – « Sono contento della fiducia di Chivu, ho lavorato sempre tanto per arrivare a questo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Luis Henrique pre Sassuolo Inter: «Contento della fiducia di Chivu, nel mio DNA c’è…»

