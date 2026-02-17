Gossip su Lucio Corsi il cantante è innamorato chi è la modella Cloe Simoncioni e presunta fidanzata

A rivelare il gossip sulla vita sentimentale di Lucio Corsi ci pensa Chi Magazine con la rubrica curata da Giuseppe Candela. Quest’ultimo, infatti, nero su bianco scrive che oggi nel cuore di Corsi c’è una nuova donna: “Una relazione non vissuta in segreto, con diverse uscite di coppia ma mai confermata o commentata. Forse anche per rispettare il profilo di un artista che si tiene lontano dal gossip”. Da qualche mese nella vita del cantautore Lucio Corsi, classe 1993, ci sarebbe appunto la modella Cloe Simoncioni. Una relazione non vissuta in segreto, con diverse uscite di coppia ma mai confermata o commentata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lucio Corsi ha una nuova fidanzata, il gossip sul cantante: chi è la modella Cloe SimoncioniLucio Corsi ha una nuova compagna, perché secondo le voci di gossip il cantante si sta frequentando con Cloe Simoncioni, una modella di 24 anni.

Lucio Corsi innamorato: la relazione con la modella Cloe SimoncioniLucio Corsi ha iniziato una nuova storia d’amore con Cloe Simoncioni, secondo quanto riportano i giornali, pochi giorni dopo aver terminato il suo rapporto precedente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lucio Presta asfalta De Martino: Traditore. Poi affossa anche Amadeus e Bonolis: perché; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Donatella Rettore e gli altri ospiti della puntata; Che Tempo Che Fa, da Fazio la prima volta di Vanessa Incontrada e l'omaggio della Mannoia; Leonardo Zambelli, chi è finalista di The Voice Kids 2026/ Ecco il 'baby sosia' di Lucio Corsi.

Lucio Corsi ha una nuova fidanzata, il gossip sul cantante: chi è la modella Cloe SimoncioniLuci Corsi avrebbe una nuova fidanzata. Secondo i gossip, il cantante di Volevo essere un duro da qualche mese starebbe frequentando la modella ... fanpage.it

Cloe Simoncioni: chi è l’influencer e modella, presunta fidanzata di Lucio CorsiIl nome di Cloe Simoncioni ha destato interesse, infuocando il gossip per una possibile relazione con il cantautore Lucio Corsi. donnaglamour.it

Un anno fa dicevo di non essere innamorato e di non sentire il bisogno di una relazione. " Dopo le luci di Sanremo 2025, Lucio Corsi si trova nuovamente sotto i riflettori, ma questa volta non per la musica. Secondo alcune voci, il cantautore toscano avrebbe i facebook

Chi è la nuova fidanzata di Lucio Corsi x.com