Lucio Corsi ha una nuova fidanzata il gossip sul cantante | chi è la modella Cloe Simoncioni

Lucio Corsi ha una nuova compagna, perché secondo le voci di gossip il cantante si sta frequentando con Cloe Simoncioni, una modella di 24 anni. La coppia è stata vista più volte insieme in locali del centro e ha partecipato a eventi pubblici, anche se nessuno dei due ha ancora confermato ufficialmente la relazione. La notizia ha fatto parlare di sé tra i fan, che hanno notato le loro uscite in città negli ultimi mesi.

Luci Corsi avrebbe una nuova fidanzata. Secondo i gossip, il cantante di "Volevo essere un duro" da qualche mese starebbe frequentando la modella Cloe Simoncioni: un legame "non vissuto in segreto" con uscite pubbliche, ma per il momento mai confermato dai diretti interessati.🔗 Leggi su Fanpage.it Chi è Cloe Simoncioni, la nuova fidanzata di Lucio Corsi: dove l'avete già vista, età, social Cloe Simoncioni, nuova fidanzata di Lucio Corsi, è conosciuta principalmente per il suo lavoro nella musica e non per la sua vita privata. “Ha una nuova e giovane fidanzata”. Raimondo Todaro, di chi parla l’ultimo gossip Raimondo Todaro ha una nuova fidanzata giovane, e questa novità fa parlare molto tra i fan. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lucio Corsi: l'energia del palco nell'album La chitarra nella roccia; Spectacularia: Lucio Corsi – Volevo essere un duro 2025; Flavio Giurato live Milano; Lucio Corsi conquista Londra: sold out allo O2 Shepherd’s Bush diventato un paesaggio di pura poesia. Lucio Corsi ha una nuova fidanzata, il gossip sul cantante: chi è la modella Cloe SimoncioniLuci Corsi avrebbe una nuova fidanzata. Secondo i gossip, il cantante di Volevo essere un duro da qualche mese starebbe frequentando la modella ... fanpage.it Lucio Corsi si è fidanzato con una influencer: ecco chi é la nuova compagna del cantautoreAbbiamo avuto modo di conoscere meglio Lucio Corsi lo scorso anno a Sanremo dove, con il suo brano Volevo essere un duro si è classificato ... isaechia.it Nuovo amore per #LucioCorsi. Secondo un’indiscrezione riportata da #GiuseppeCandela di #Dagospia, da qualche mese Lucio Corsi starebbe vivendo un nuovo amore. Lei sarebbe l’influencer e modella #CloeSimoncioni. facebook