Borgonzoni attacca Lepore | Liberare Bologna da un grande male La replica del Pd

Durante un evento sul referendum sulla giustizia, la sottosegretaria alla Cultura ha accusato il sindaco di Bologna di essere coinvolto in un problema grave. La sua dichiarazione ha scatenato una reazione da parte del Partito Democratico, che ha risposto alle accuse. La discussione pubblica si è concentrata sulle parole della rappresentante politica e sulla sua presa di posizione nei confronti dell’amministrazione comunale.

Nuovo scontro politico a Bologna dopo le parole della sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, che durante un evento dedicato al referendum sulla giustizia ha attaccato il sindaco Matteo Lepore. “È ora di liberare questa città, spero presto, da quello che per me è un grande male: il sindaco Matteo Lepore”, ha dichiarato Borgonzoni aprendo l’iniziativa organizzata a Bologna per sostenere il sì al referendum sulla giustizia. All’evento ha preso parte anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Secondo la sottosegretaria leghista, la presenza dell’iniziativa in città avrebbe irritato il primo cittadino: “Questa iniziativa dà molto fastidio al sindaco di Bologna e questo mi dà molta gioia, perché vuol dire che è una giornata molto importante”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Lucia Borgonzoni (Lega): "Liberare Bologna da quel grande male che è Lepore"

Il contrattacco del Pd a Borgonzoni: "Toni inaccettabili. Bologna ha fatto la sua scelta nel 2020"

