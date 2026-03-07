Lucia Borgonzoni Lega | Liberare Bologna da quel grande male che è Lepore

Lucia Borgonzoni, rappresentante della Lega, ha dichiarato che è arrivato il momento di liberare Bologna da ciò che definisce un grande male, riferendosi al sindaco Matteo Lepore. La politica locale si sta concentrando sulla volontà di cambiare la gestione amministrativa della città, con Borgonzoni che esprime la speranza di un cambiamento prossimo. La dichiarazione è stata fatta oggi, durante un evento pubblico nella città.

Bologna, 7 marzo 2026 – E' ora di " liberare questa città, spero presto, da quello che per me è un grande male: il sindaco Matteo Lepore". L’affermazione della sottosegretaria . Lo dichiara Lucia Borgonzoni (Lega), sottosegretaria alla Cultura, aprendo l'evento per il sì al referendum sulla giustizia che si svolge oggi a Bologna con la partecipazione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Un'iniziativa che "dà molto fastidio al sindaco di Bologna e questo mi dà molta gioia, perché vuol dire che è una giornata molto importante", afferma Borgonzoni. Le precedenti dichiarazioni. "Lepore due settimane fa si è permesso di chiedersi come mai alcune testate giornalistiche dessero spazio alle mie parole – sottolinea la sottosegretaria alla Cultura – . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

