Area 51 un video riaccende il mistero degli Ufo | C’è un velivolo triangolare che sfreccia in cielo

Un video recente riaccende il mistero sugli UFO. In Nevada, sopra la base segreta, si vede un velivolo triangolare volare a bassa quota. Il filmato, diffuso sui social, ha subito riportato l’attenzione di chi crede in una presenza extraterrestre o in tecnologie segrete. La scena dura pochi secondi, ma basta a riaccendere le discussioni e a far parlare di nuovo di alieni e di fenomeni non identificati.

Un misterioso triangolino sfreccia sopra i cieli dell' Area 51. A riaccendere l'attenzione – e a far invocare gli alieni – è un video girato alcuni giorni fa che mostra un velivolo dalla forma triangolare sorvolare la celebre base militare nel deserto del Nevada, alimentando nuovamente il dibattito sugli UAP, gli Unidentified Aerial Phenomena, termine oggi utilizzato al posto di Ufo. Il filmato è stato realizzato dal documentarista Anders Otteson, noto per le sue spedizioni nell'area che circonda l'Area 51. Otteson è il creatore del canale YouTube Uncanny Expeditions e da tempo documenta attività, luci e movimenti aerei nella zona.

