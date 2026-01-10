LUCCHESE - GIOVANILI La Juniores riprende oggi Piccolo derby a San Macario

La squadra Juniores di Luccese torna in campo oggi alle 15, affrontando il San Macario Oltreserchio in un incontro valido per il campionato. La partita si svolge a San Macario e rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di proseguire il percorso stagionale.

Riprende il campionato della "Juniores", impegnata, questo pomeriggio, alle 15, sul campo del San Macario Oltreserchio. I rossoneri, prima delle feste natalizie, hanno chiuso il campionato con una roboante vittoria per 12-0 contro il Fornaci. La sosta ha permesso ai ragazzi di Tempesti di ricaricare le pile e di proiettarsi subito nel nuovo anno con la grinta e la cattiveria di conquistare la prima posizione. La Lucchese, infatti, si trova al secondo posto, con 32 punti, alla pari del Viareggio (ma primo in virtù della differenza reti). I rossoneri vogliono assolutamente provare a partire con il piede giusto e cercheranno di portare a casa un successo, sperando in un passo falso delle zebre che saranno impegnate in casa del Vorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

