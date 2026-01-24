LUCCHESE - GIOVANILI La Juniores riceve il Porcari

La squadra Juniores di Luccese si prepara ad affrontare il Porcari nella prima giornata di ritorno. Dopo una sconfitta casalinga contro Folgore Segromigno Piano, complicata dall'espulsione del portiere, i giovani di Tempesti cercano una risposta positiva. La partita rappresenta un’occasione per riscattarsi e proseguire nel cammino di campionato, con l’obiettivo di migliorare i risultati e consolidare la propria posizione in classifica.

La "Juniores" va alla ricerca del doppio riscatto nella prima di ritorno. I ragazzi di Tempesti arrivano dalla sconfitta casalinga 2-5 contro la Folgore Segromigno Piano, condizionata sicuramente dall’espulsione del portiere nel primo tempo. Oggi, alle 15, a San Vito affronteranno il Porcari e cercheranno di rivendicare la sconfitta del match d’andata (5-1). E’ una Lucchese diversa rispetto a quella dell’esordio che ha acquisito sicurezza ed è cresciuta tantissimo. Una crescita che ha portato la formazione rossonera a diventare la terza forza del campionato, con 35 punti, dietro alla capolista Viareggio (38) e Valle di Ottavo che, con 36 punti, l’ha sorpassata sabato scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La squadra Juniores di Luccese torna in campo oggi alle 15, affrontando il San Macario Oltreserchio in un incontro valido per il campionato.

Nei campionati giovanili, la stagione 2026 inizia con un aggiornamento nella classifica Juniores regionali élite.

