Prime Video ha annuncia Love Me Love Me 2, il nuovo capitolo cinematografico tratto dall’omonimo romanzo fenomeno di Stefania S, che ha conquistato oltre 25 milioni di letture su Wattpad (pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer). Dopo il successo del primo film, Prime Video prosegue il racconto con un nuovo lungometraggio che espanderà l’universo narrativo di Love Me Love Me, riportando sullo schermo i personaggi e le emozioni che hanno appassionato milioni di lettori e spettatori nel mondo. Girato in inglese, Love Me Love Me 2 è il nuovo film Original italiano che continuerà la storia iniziata con il primo capitolo. I protagonisti Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci torneranno nei rispettivi ruoli, accompagnando il pubblico in un nuovo capitolo della saga. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Love Me Love Me 2 sarà presto realtà!

Love Me Love Me | Il Cast Ufficiale

