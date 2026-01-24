‘Love me love me’ | il trailer del film presto su Prime

Presto sarà disponibile su Prime Video il nuovo film teen drama

Sta per arrivare il film teen drama più atteso dell’anno. Love me Love me, tratto da un caso editoriale che sta facendo la storia, da Wattpad a best seller mondiale, ora diventa un film. Questa romcom, diretta da Roger Kumble (Cruel Intentions, Puzzole alla riscossa), arriverà in piattaforma streaming Amazon Prime Video, a partire dal 13 febbraio. Scopriamo il trailer e i dettagli della storia più romantica di sempre nella sua realizzazione cinematografica. Love me love me: adesso un film. Prime Video ha lanciato oggi il trailer ufficiale del nuovo film Original italiano girato in inglese Love Me Love Me, tratto dal primo romanzo fenomeno della serie di quattro libri “L ove Me Love Me ” di Stefania S. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Love Me Love Me, svelato il trailer ufficiale del film Prime VideoPrime Video ha rilasciato il trailer ufficiale di Love Me Love Me, in attesa della data di uscita prevista per luglio 2024.

Love Me Love Me | Trailer Ufficiale | Prime Video

Love Me Love Me: ecco il trailer ufficiale italiano del film tratto dai best seller romance di Stefania S.Gli adolescenti di tutto il mondo fremono in attesa del 13 febbraio, giorno in cui potranno vedere in streaming su Prime Video l'adattamento del primo libro di una serie che ha stravenduto ovunque. Ec ... comingsoon.it

Love Me Love Me: il fenomeno young adult italiano arriva su Prime VideoLaureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate. libero.it

