‘Love me Love me’ | una romcomedy sognante ma con tanti difetti

Su Amazon Prime dal 13 febbraio arriva “Love me Love me”, una romcomedy che tenta di raccontare una storia d’amore tra sogno e realtà. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Stefania S., si presenta come una commedia romantica leggera, ma non mancano difetti evidenti che penalizzano la sua tenuta complessiva. La regia e la recitazione a volte risultano incerte, e la trama, pur cercando di essere fresca, si perde in alcuni passaggi prevedibili. I fan del genere potrebbero trovare qualche spunto interessante, ma non aspettate

Love me Love me, il film tratto dall’omonimo romanzo di Stefania S., sarà su Amazon Prime dal 13 febbraio. La pellicola, diretta da un veterano delle commedie romantiche, Roger Kumble, risveglia un mondo sognante da teen comedy Anni ‘2000 ma rischia di impantanarsi in una rete di clichè. Vediamo i punti di forza di una sceneggiatura pericolosa. La trama del nuovo ‘Love me Love me’. Dopo la morte di suo fratello, June si trasferisce a Milano per ricominciare da capo. Nella sua nuova scuola d’élite internazionale, inizia a frequentare Will, lo studente modello. Ma il suo fragile equilibrio viene scosso da una rivalità esplosiva con James, il migliore amico di Will: un ragazzo carismatico e tormentato che nasconde una vita pericolosa fatta di combattimenti clandestini di MMA. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Love me Love me’: una romcomedy sognante ma con tanti difetti Approfondimenti su Love me Love me Love Me Love Me: una giornata sul set del nuovo film Amazon, tratto dal bestseller di Stefania S. e già molto atteso Love Me Love Me: una giornata sul set del nuovo film Prime Video, tratto dal bestseller di Stefania S. e già molto atteso Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. LOVE ME LOVE ME | TEASER OFFICIEL Ultime notizie su Love me Love me Argomenti discussi: Love Me Love Me: il 13 febbraio arriva il film ispirato alla storia romance di Stefania S.; Love Me Love Me: una giornata sul set del nuovo film Prime Video, tratto dal bestseller di Stefania S. e già molto atteso; Love Me Love Me, Prime Video ci farà innamorare col film tratto dal romanzo di Stefania S.; Love Me Love Me, il nuovo triangolo amoroso young adult. Love Me Love Me, da Wattpad a Prime: che differenze ci sono tra libro e film?Scopri tutto quello che c'è da sapere su Love Me Love Me: che differenze ci sono davvero tra il libro fenomeno di Wattpad e il film in uscita di Amazon Prime Video? tag24.it Love Me Love Me: il cast presenta il film a RomaAlla Casa del Cinema gli attori Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, Luca Melucci e il regista Roger Kumble introducono Love Me Love Me. cinefilos.it “The pratical guide to love” sarà una serie di genere romantic-comedy sentimentale. Questa sarà la storia di Lee Ui young (interpretata da Han Ji min, One spring night), una donna in carriera che, nonostante il successo professionale, sente che la sua vita a facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.