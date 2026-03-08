Lotta allo spaccio di strada | tre pusher in trappola

Gli agenti della Questura di Padova hanno arrestato tre pusher durante un’operazione contro lo spaccio di strada. L’attività di repressione contro il mercato illecito delle sostanze stupefacenti continua senza interruzioni, coinvolgendo diverse zone della città. Le forze dell’ordine hanno individuato i soggetti e li hanno fermati, portando a termine l’intervento con successo.

Prosegue senza sosta l'attività di repressione contro il mercato illecito dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti della Questura di Padova. Negli ultimi giorni il personale della sezione Volanti e della Squadra Mobile ha arrestato in flagranza tre cittadini stranieri sorpresi nell'atto di vendere dosi di cocaina e di hashish. Si tratta di un 24enne egiziano richiedente asilo, un 39enne pakistano ed un 22enne marocchino, rispettivamente in piazza De Gasperi, alla Guizza e all’Arcella. Nella serata di giovedì 5 marzo, attorno alle 21, una pattuglia della sezione "Volanti" nel corso del servizio di pattugliamento e di controllo del territorio in piazza De Gasperi, ha notato due cittadini stranieri dietro una colonna, che scambiavano una bustina in cambio di una banconota. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Lotta allo spaccio: arrestati due pusherI carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sequestrato 100 grammi di marijuana a un 31enne senigalliese e 250 grammi di hashish a un 23enne anche lui... Lotta allo spaccio: 'beccati' sei pusher in poche oreControlli a tappeto delle forze dell'ordine contro lo spaccio di droga sul territorio genovese. Aggiornamenti e notizie su Lotta allo spaccio di strada tre pusher.... Temi più discussi: Matera, lotta allo spaccio da parte della Polizia; Lotta allo spaccio di strada: tre pusher in trappola; LOTTA ALLO SPACCIO NELLA MARSICA UNA PERSONA ARRESTATA ED UNA DEFERITA SEQUESTRATE OLTRE 40 DOSI DI COCAINA; Lotta allo spaccio: intensificazione dei controlli della polizia a Barriera di Milano. Matera, lotta allo spaccio da parte della PoliziaUn 44enne finisce ai domiciliari e il 35enne con cui viaggiava ha l'obbligo di dimora, custodiva in casa anche un ordigno ... rainews.it Lotta allo spaccio nella MarsicaUn 28enne di origine straniera è stato arrestato dopo essere stato intercettato dai carabinieri della stazione di Luco dei Marsi. Nella sua auto, ben occultate, 35 dosi di cocaina pronte allo spaccio. rainews.it La Ferrari parte alla grande, lotta con la Mercedes, ma poi strategia e gestione gomme premiano Russell e Antonelli. Mercedes è la macchina da battere, ma il divario non apparso così ampio come in qualifica #f1 #mercedes #ferrari #australiangp - facebook.com facebook Bari, inaugurato il murale dedicato alla lotta greco-romana al giardino Morvillo - News x.com