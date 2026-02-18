Lotta allo spaccio | ' beccati' sei pusher in poche ore

Sei pusher sono stati individuati e fermati in poche ore a Genova, a causa dei controlli intensivi delle forze dell’ordine contro lo spaccio di droga. I carabinieri hanno arrestato quattro persone e denunciato due altre, sequestrando diverse dosi sul territorio.

Controlli a tappeto delle forze dell'ordine contro lo spaccio di droga sul territorio genovese. Nelle ultime ore i carabinieri hanno arrestato quattro persone e ne hanno denunciate altre due. In vico dell'Amor Perfetto è finito in manette un 26enne originario del Gambia sorpreso a cedere hashish a un 33enne del Marocco, segnalato alla Prefettura. I militari della Maddalena hanno anche notato che il pusher nascondeva altra droga in una grata, dove è stata trovata e sequestrata. Dal successivo controllo domiciliare sono emersi 50 grammi di hashish e 300 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività illecita.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lotta allo spaccio: arrestati due pusherI carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due uomini responsabili di spaccio.

Lotta allo spaccio a Tor Bella Monaca, 3 pusher colti in flagranteNella zona di Tor Bella Monaca, i carabinieri di Frascati e Roma Tor Bella Monaca, insieme ai cani antidroga del Nucleo Cinofili, hanno individuato e fermato tre persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti.

