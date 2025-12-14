vigor e castelfidardo solo questione di cuore

In vista della sfida tra Vigor e Castelfidardo, Aldo Clementi sottolinea l'importanza di cuore, umiltà e concentrazione. La partita rappresenta un confronto diretto, fondamentale per le sorti di entrambe le squadre, richiedendo massima attenzione e determinazione per ottenere un risultato positivo.

Umiltà e concentrazione. In settimana Aldo Clementi ha "battuto" su questi aspetti, perché la sfida dell’"Angelini" è a tutti gli effetti uno scontro diretto. In settimana si è detto più volte che la Vigor non può sottovalutare l’impegno di oggi pomeriggio a Chieti. Pensare di poter approfittare, senza patemi, delle difficoltà dei teatini sarebbe un errore imperdonabile, anche perché mister Clementi ha pochissime scelte a disposizione. Il forfait di Braconi (causa squalifica) va ad aggiungersi ad una lunga lista di infortunati. Il tecnico di Senigallia però non demorde e vuole giocarsi le sue carte senza timori. Sport.quotidiano.net

