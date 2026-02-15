Vigor e Castelfidardo puntano al colpo grosso

Il nome di Stefano Cuccù compare nel titolo di una partita difficile tra Vigor e Castelfidardo, a causa della posizione in classifica di entrambe le squadre. Cuccù dice: “Siamo vivi, ma ci servono punti”, e il Castelfidardo cerca di conquistare un risultato importante sul campo dello stadio Del Duca di Ascoli, un impianto di grande livello. La squadra affronta la sfida con la consapevolezza che sarà dura, ma punta a ottenere una vittoria che possa cambiare il suo cammino.

"Siamo vivi, ma necessitiamo di punti" esclama mister Stefano Cuccù. Sarà difficile, ma il Castelfidardo oggi dovrà uscire con un risultato positivo da uno stadio prestigioso come il Del Duca di Ascoli. Soprattutto serve la vittoria a Paramatti & C. che manca da due partite. Il Castelfidardo, ultimo da solo nel girone F di D, nel pomeriggio si troverà davanti un Atletico invece quinto in classifica che una settimana fa, sempre nello stesso stadio, ha asfaltato il San Marino realizzando tre gol e colpendo anche un palo e una traversa. Unica nota negativa per i bianconeri l'infortunio di Vechiarello, "ma sono completi in tutti i reparti, rinforzano ogni anno la rosa per competere per la vittoria del campionato - continua il tecnico del 'Castello'-.