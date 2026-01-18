Roma controlli al Piper | sequestro preventivo dello storico locale

A Roma, il Piper di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo a seguito di controlli che hanno evidenziato modifiche strutturali senza certificazioni, rischi in caso di emergenza e superamento della capienza. Le autorità hanno riscontrato anche criticità igienico-sanitarie e la presenza di un numero di persone superiore ai limiti consentiti. La misura mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

(Adnkronos) –Sequestro preventivo del Piper. Nello storico locale di via Tagliamento a Roma sarebbero state riscontrate, nel corso di un controllo, modifiche strutturali all’impianto, assenze di certificazioni, rischi sotto il profilo dell’evacuazione in caso di emergenza, criticità sulle condizioni igienico-sanitarie, e la presenza di più persone rispetto alla capienza prevista. Il sequestro preventivo, scattato in seguito ai controlli che la Questura di Roma sta portando avanti da tempo e che proseguono dopo la tragedia di Crans-Montana, dovrà ora essere convalidato dall’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, controlli al Piper: sequestro preventivo dello storico locale Sequestro preventivo per il Piper di Roma: irregolarità nella sicurezza e modifiche strutturali non autorizzate

A Roma, il celebre locale notturno Piper in via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo. La decisione, ancora da convalidare, riguarda la chiusura temporanea del locale, che rappresenta un punto di riferimento della vita notturna cittadina. La misura potrebbe comportare l'evacuazione dell'edificio, in attesa di ulteriori valutazioni da parte delle autorità giudiziarie.

