A San Lupo è in corso una mostra dedicata alle opere di Emma Ciceri, che affrontano il tema della disabilità della figlia. L'artista ha dichiarato che la sua arte rappresenta un modo per catturare un eccesso di vita. Tra le opere esposte, si nota lo sguardo di Ester rivolto all’infinito, simbolo di una prospettiva più ampia. La mostra include anche riflessioni sulla fiducia nei gesti quotidiani.

IN MOSTRA A SAN LUPO. Le opere di Emma Ciceri e la disabilità della figlia: «Ci ha aiutato a fidarci di più dei gesti». C'è un abbraccio struggente al centro della Pietà Rondanini di Michelangelo: una madre che sorregge il figlio con tenerezza infinita, i corpi fusi, in uno spazio in cui vita e morte si intrecciano senza confini netti. Lo evoca con la stessa intensità Emma Ciceri, artista bergamasca, nel rapporto quotidiano con la figlia Ester, 11 anni, una bambina con una disabilità complessa: un legame fatto di ascolto, cura, vicinanza, carezze, presenza. «C'è un verbo che amo molto - dice l'artista - ed è stare. Bisogna allenarsi a "stare" mentre si vive».

© Ecodibergamo.it - Lo sguardo di Ester verso l’infinito. «L’arte cattura un eccesso di vita»

