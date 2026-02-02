Martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, Rai Uno trasmette in prima serata *L’Invisibile*, una miniserie che ricostruisce gli ultimi mesi dell’Operazione Tramonto. La storia si concentra sulla cattura di Matteo Messina Denaro, avvenuta dopo più di trent’anni di fuga. Tra i protagonisti c’è anche la palermitana Ester, che prende parte a questa vicenda. La serie, diretta da Michele Soavi e prodotta da Pietro Valsecchi, promette di portare sullo schermo i momenti cruciali di questa oper

Martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, in prima serata su Rai Uno, andrà in onda *L’Invisibile*, la nuova miniserie prodotta da Pietro Valsecchi e diretta da Michele Soavi, che racconta gli ultimi mesi dell’Operazione Tramonto, culminata con la cattura di Matteo Messina Denaro dopo oltre trent’anni di latitanza. La fiction, girata in parte a Palermo e a Roma, si concentra non sulle dinamiche della mafia, ma sulle vite degli uomini e delle donne che hanno lavorato nell’ombra per portare alla luce il capo mafioso più ricercato d’Italia. Tra i protagonisti, la palermitana Ester Vinci, che interpreta Santuzza, moglie di Giove, un carabiniere appartenente ai Reparti Operativi Speciali (ROS), la task force incaricata della cattura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La cattura di Messina Denaro: su Rai Uno ecco L'Invisibile, protagonista anche la palermitana Ester

La cattura di Messina Denaro diventa protagonista della tv con la nuova miniserie

Lino Guanciale torna in tv con una miniserie che ricostruisce la cattura di Matteo Messina Denaro.

