Lo ha fatto davvero Stefano De Martino e Martina Miliddi succede sotto gli occhi degli italiani

Il 7 marzo è andata in scena una puntata insolita e particolarmente movimentata di Affari tuoi, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Dopo l’assenza del giorno precedente, dovuta alla trasmissione della Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il conduttore è tornato al timone del programma con una serata più breve del solito. Anche questa volta, infatti, la puntata è stata accorciata per lasciare spazio allo speciale televisivo Sanremo Top guidato da Carlo Conti. Nonostante il tempo ridotto, lo show ha comunque regalato diversi momenti divertenti e numerosi colpi di scena. Protagonista della partita è stato Davide, agricoltore di Uta, in Sardegna, arrivato nello studio di Affari tuoi accompagnato dalla madre Francesca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

