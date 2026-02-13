Affari Tuoi Martina Miliddi | Stefano De Martino mi ha scelta senza provino

Martina Miliddi, nota per la sua partecipazione ad Amici, ha annunciato che Stefano De Martino l’ha scelta senza fare un provino per Affari Tuoi, evento che ha sorpreso molti fan. La ballerina ha spiegato che la sua selezione è arrivata dopo un semplice colloquio con il conduttore, senza passare attraverso le consuete prove di audizione. Questa decisione ha suscitato curiosità, perché rappresenta un metodo diverso rispetto alla norma. Miliddi ha anche aggiunto che il suo rapporto con De Martino si è rafforzato nel tempo, grazie a quell’episodio che ha segnato il suo ingresso nel nuovo ruolo.

Nuovo volto fisso del game show di Rai 1, Martina Miliddi svela i retroscena del suo arrivo nel programma, il rapporto con Stefano De Martino e le difficoltà affrontate dopo Amici. Martina Miliddi è ormai il volto nuovo (e amatissimo) dell'access prime time di Rai 1 grazie alla sua partecipazione ad Affari Tuoi. La ballerina, già nota al grande pubblico per la sua discussa partecipazione ad Amici - dove finì spesso nel mirino della maestra Alessandra Celentano - si è raccontata in un'intervista a Fanpage, svelando i retroscena del suo approdo nel game show condotto da Stefano De Martino. Come è arrivata Martina ad Affari Tuoi Il passaggio della ballerina nel cast di Affari Tuoi non è avvenuto tramite i classici canali burocratici.

Martina Miliddi, ex concorrente di Amici, racconta a Fanpage.

Martina Miliddi è una ballerina nota per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, dove ha affiancato Stefano De Martino.

Chi è Martina Miliddi, la nuova star di Affari tuoi

Affari Tuoi, Martina Miliddi: Stefano De Martino mi ha scelta senza provinoNuovo volto fisso del game show di Rai 1, Martina Miliddi svela i retroscena del suo arrivo nel programma, il rapporto con Stefano De Martino e le difficoltà affrontate dopo Amici. movieplayer.it

Affari Tuoi: Martina Miliddi è la vera Esibizionista, Stefano De Martino resta senza paroleMartina Miliddi è davvero l’arma vincente di Affari Tuoi???Il parere degli addetti ai lavori è diviso a riguardo. rds.it

