proseguono i lavori per la riapertura della statale amalfitana a maiori

Sono in corso i lavori per la riapertura della Statale Amalfitana nel territorio di Maiori. Le attività mirano a ripristinare la piena accessibilità della strada, garantendo la sicurezza e la funzionalità della viabilità. La riapertura della strada rappresenta un passo importante per il territorio, in attesa della conclusione delle operazioni di manutenzione. I lavori continueranno secondo i tempi previsti, con l’obiettivo di riaprire al più presto questa importante arteria.

Proseguono le attività per la riapertura della Strada Statale Amalfitana nel territorio comunale di Maiori. Allo stato attuale mancano le ultime rifiniture alla rete paramassi e le verifiche tecniche finali necessarie al ripristino della viabilità. A causa dell'allerta meteo in corso e delle pessime condizioni climatiche, la ditta incaricata sta operando a ritmo serrato nelle finestre temporali in cui le condizioni atmosferiche consentono di lavorare in sicurezza. La riapertura della strada è pertanto prevista nei prossimi giorni, subordinatamente al miglioramento delle condizioni meteo e alla possibilità di completare gli ultimi interventi programmati.

