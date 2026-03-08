Fipili ponte collassato a Livorno | dopo operazioni di sollevamento torna in linea

Stamattina, 8 marzo 2026, sono riprese le operazioni di sollevamento per riposizionare l’impalcato del ponte mobile sulla Fipili a Livorno, che venerdì 6 marzo era collassato. Dopo due giorni di lavoro, le squadre hanno completato alcune fasi di sollevamento e ora proseguono con le operazioni di rimessa in linea. La situazione rimane sotto controllo mentre si cerca di ripristinare la viabilità.

LIVORNO – Stamattina, 8 marzo 2026, sono riprese le operazioni di sollevamento per riposizionare l’impalcato del ponte mobile sulla Fipili a Livorno, collassato venerdì 6 marzo. Intorno alle 11.15 il ponte è tornato in asse. I tecnici dell’impresa livornese di sollevamento “Bettarini”, insieme al personale della Città metropolitana di Firenze e all’Avr, la società romana che gestisce il “global service” della Fipili, sono riusciti a riposizionare il viadotto che dopo il collassamento, era rimasto poi in equilibrio precario su un pilastro. I lavori chiaramente proseguono, dovranno iniziare gli interventi per la riapertura al transito dei veicoli prevista per la mattina di martedì 10 marzo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

