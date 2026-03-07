LIVE Speed skating Mondiali allround 2026 in DIRETTA | Lollobrigida cerca la rimonta nei 3000 metri

Alle ore 14:10 si è interrotta la gara di speed skating ai Mondiali allround 2026 per permettere il rifacimento del ghiaccio. La competizione riprenderà tra circa dieci minuti con le batterie dei 3000 metri femminili. La pista è stata temporaneamente chiusa per consentire i lavori, mentre gli atleti si preparano a riprendere la corsa. La diretta è aggiornata in tempo reale.

14:21 Francesca Lollobrigida prenderà parte alla penultima batteria e sarà opposta alla canadese Valerie Maltais. Si parte con Rijpma-De Jong (NED) e Scholz (GER). 14:10 Pausa per il rifacimento ghiaccio, si ripartirà tra 10 minuti con i 3000 metri femminili. A tra poco! 14:07 Ottima prova dei due norvegesi, con Kongshaug secondo in 36.01 ed Haneberg terzo in 36.11. Si chiudono anche i 500 metri maschili, questa la top 5: 1-Stolz (USA) 34.22 2-Kongshaug (NOR) +1.79 3-Haneberg (NOR) +1.89 4-Odor (AUT) +2.00 5-Arito (JPN) +2.19 14:04 E' secondo Odor. L'austriaco firma un buon 36.22 chiudendo a 2 secondi dall'asso americano. Ultima batteria tutta norvegese con Haneberg e Kongshaug.