LIVE Speed skating Mondiali allround 2026 in DIRETTA | si parte dai 500 metri Lollobrigida dovrà difendersi

Alle ore 12:53, sono 24 le atlete che partecipano alla gara allround femminile dei Mondiali di speed skating 2026. Il pubblico olandese sostiene le proprie rappresentanti Rijpma-De Jong, Beune e Groenewoud, tutte in corsa per un posto sul podio. La competizione inizia con i 500 metri e prosegue in diretta, mentre l’atleta italiana dovrà difendersi nella gara.

12:53 24 le atlete al via nell’allround femminile. Pubblico olandese che spingerà le proprie beniamine con Rijpma-De Jong, Beune e Groenewoud a caccia del podio. Occhi puntati ovviamente anche su Francesca Lollobrigida dopo la meravigliosa Olimpiade di casa. 12:48 Si partirà dai 500 metri femminili, con le donne che completeranno questa prima tornata di competizione nel pomeriggio con i 3000 metri. Accoppiata 500-5000 invece al maschile. 12:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prima giornata dei Mondiali allround di speed skating. Tutto pronto nel tempio di Heerenveen (Olanda), che dalle 13.05 sarà teatro delle gare. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali allround di speed skating. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida sogna una medaglia!

