LIVE Sinner-Shapovalov ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | avversario che il n2 ha sempre patito

Oggi si gioca il match di terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov. La partita è in corso e si può seguire in diretta. I tifosi sono pronti a seguire ogni punto di questa sfida tra il numero due del torneo e l’avversario che ha incontrato più volte. La partita è disponibile per aggiornamenti continui sulla nostra piattaforma.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Masters1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov. Sul campo centrale andrà in scena un confronto molto interessante tra il n.2 del mondo e il mancino canadese, dotato di tantissimo talento, ma non sufficientemente continuo. Una partita complicata per l'azzurro, in considerazione dei precedenti. Il bilancio è di 1-1, ricordando il match del 2021 negli Australian Open e quello dell'anno scorso a New York. Nella partita più datata, Sinner fu costretto alla resa al quinto set, anche perché gravato dalle fatiche di un torneo vinto poco prima sempre a Melbourne.