LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA | iniziata la gara maschile!

È iniziata la gara maschile di sci di fondo sui 10 km a Lahti 2026. Durante la competizione, lo svedese Leo Johansson ha raggiunto il tempo di Stephen. La corsa è in corso e gli atleti stanno affrontando le ultime fasi della prova, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi in diretta. La gara è visibile in tempo reale attraverso la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:30 Lo svedese Leo Johansson avvicina il tempo di Stephen. 12:27 Passa Simone al 1.1km ed è a +3.1 su Stephen e Léveille che guidano la gara, canadesi che sono un ottimo team! 12:25 In pista il primo azzurro! 12:22 Sempre meno alla partenza di Dapra. 12:20 Parte Calle Halfvaon, Svezia maschile tristemente dispersa lungo tutta la stagione. 12:19 Il primo azzurro parte col 18, è Dapra. 12:17 E allora, ecco uno dei temi principali della gara maschile: la Russia potrebbe tornare sul podio in Coppa del Mondo. Korostelev ha dimostrato di avere la stoffa dei più illustri connazionali che, ricordiamolo sempre, non possono gareggiare poiché bannati da FIS, CIO e altri organi sportivi internazionali.