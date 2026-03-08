LIVE Sci alpino superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA | iniziata la gara Robinson scenderà prima delle azzurre

È iniziata la gara di superG di sci alpino a Val di Fassa 2026, con Robinson che scenderà prima delle atlete italiane. La competizione si svolge in diretta e i pettorali di partenza sono stati comunicati. Contestualmente, si svolge anche lo slalom maschile di Kranjska Gora, con la diretta prevista alle 9.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 10.45 Iniziato il superG della Val di Fassa. In pista Nina Ortlieb. 10.43 La prima a partire sarà l’austriaca Nina Ortlieb. 10.41 Se però il superG sarà molto tecnico, allora sarà adatto di conseguenza anche ad Alice Robinson, la grande rivale di Sofia Goggia per la Coppa del Mondo di specialità. 10.39 Splende il sole in Val di Fassa. -2° la temperatura dell’aria in partenza, 1° all’arrivo. 10.38 Il superG è stato tracciato da Marco Viale, allenatore italiano della Francia. Ci aspettiamo che sia molto tecnico: alle transalpine piacciono le curve, non i tratti di scorrevolezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Stuhec è la più veloce. Nadia Delago migliore delle azzurre, Goggia non forza12:47 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Val di Fassa.

LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: tra poco si parte, Pirovano terzo incomodo tra Goggia e Robinson?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.

