LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Stuhec è la più veloce Nadia Delago migliore delle azzurre Goggia non forza

Alle 12:47 si è conclusa la prima prova cronometrata della discesa libera femminile a Val di Fassa, con Stuhec che ha segnato il miglior tempo. Nadia Delago ha ottenuto il miglior risultato tra le italiane, mentre Goggia ha deciso di non forzare. La sessione è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti sui pettorali di partenza.

12:47 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Val di Fassa. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 1 STUHEC (SLO) Ilka 1:22.92 2 MIRADOLI (FRA) Romane +0.17 3 JOHNSON (USA) Breezy +0.34 4 WEIDLE-WINKELMANN (GER) Kira +0.595 DELAGO (ITA) Nadia +0.706 PIROVANO (ITA) Laura +0.84 7 HUETTER (AUT) Cornelia +0.87 8 SUTER (SUI) Corinne +0.92 10 MONSEN (NOR) Marte +0.99 11 FEST (AUT) Nadine +1.00 12 BLANC (SUI) Malorie +1.01 14 LIE (NOR) Kajsa Vickhoff +1.0715 CURTONI (ITA) Elena +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Stuhec è la più veloce. Nadia Delago migliore delle azzurre, Goggia non forza LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Stuhec vola in testa. Nadia Delago a ridosso delle prime11:40 Allison Mollin rallenta nel finale e si piazza in diciottesima posizione con +1. Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Stuhec vola in testa. Goggia non spinge, bene Pirovano Contenuti utili per approfondire Val di Fassa. Temi più discussi: Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa 2026: programma, orari, tv, streaming. Due discese e un superG per le donne; RECAP! Goggia 6ª nel SuperG di Aicher, ma resta leader. Brignone, che rischi!; LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: torna Sofia Goggia; DAZN ONLY ITALY: ES1, Val di Fassa, SuperG Women in Diretta Streaming. Val di Fassa LIVE: prove Coppa del mondo di sci alpino 2026La Val di Fassa accoglie per la terza volta la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La pista La VolatA, nella Ski Area San Pellegrino, è stata preparata nei minimi dettagli dal Comitato Organizzat ... discoveryalps.it LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: torna Sofia GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera ... oasport.it Canazei in Val di Fassa in un bellissimo pomeriggio invernale, che magia l'atmosfera con la strada del paese che guarda sul Gran Vernel.. Foto di Daniele #montagna #alpi #dolomiti #neve #canazei #valdifassa #inverno facebook