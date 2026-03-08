Tra pochi minuti prende il via la gara di superG di sci alpino nella Val di Fassa, valida per le qualificazioni alle Olimpiadi del 2026. Tra i favoriti ci sono Goggia e Robinson, mentre Pirovano si presenta come terzo incomodo. La partenza è imminente e gli atleti sono pronti a scendere in pista, con i pettorali di partenza già disponibili online. La Diretta Live seguirà ogni fase dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 10.16 La gara inizierà alle 10.45. 10.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del superG femminile della Val di Fassa. Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, dalle ore 10.45, ci saranno 57 atlete da 14 Paesi. In casa Italia saranno dieci le azzurre al via della gara odierna sulle 57 partenti: Elena Curtoni scatterà con l’8, Laura Pirovano col 13, Sofia Goggia col 14, Roberta Melesi col 18, Nicol Delago col 23, Sara Allemand col 32, Asja Zenere col 33, Sara Thaler col 42, Nadia Delago col 54 ed Ilaria Ghisalberti col 54. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: tra poco si parte, Pirovano terzo incomodo tra Goggia e Robinson?

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Johnson al comando, Goggia meglio di ieri. Tra poco Pirovano

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: tra poco si comincia, pettorale alto per Goggia

Approfondimenti e contenuti su LIVE Sci alpino superG Val di Fassa....

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo. I pettorali di partenza; Coppa del mondo di sci, Sofia Goggia vince SuperG femminile a Soldeu; La prima vittoria di Pirovano è nella discesa di casa: rivivi il LIVE!; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta.

LIVE SuperG donne Val di Fassa alle 10.45: in gara Goggia e PirovanoSofia Goggia partirà con il pettorale numero 14 oggi nell'ultimo superG prima delle finali di Kvitfjell. Rosso, perché è leader della classifica di specialità con 420 punti. Al secondo posto Alice Rob ... gazzetta.it

Diretta Coppa del Mondo Sci Femminile, SuperG Val di Fassa: Sofia Goggia vuole chiudere i contiLa diretta del penultimo SuperG della stagione di Coppa del Mondo di Sci femminile: in Val di Fassa attesa per Sofia Goggia ... sport.virgilio.it

Tour di gruppo: Dolomiti in E-bike tra Val di Fassa e Val di Fiemme - facebook.com facebook

#Pirovano, clamoroso bis in Val di Fassa: azzurra al comando della classifica di disciplina x.com