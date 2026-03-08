LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | ottima manche di Raschner lontani Sala e Saccardi

Nella gara di sci alpino a Kranjska Gora, Raschner ha concluso la prima manche con un'ottima prestazione, mentre Sala e Saccardi si trovano distanziati. La competizione del superg femminile in Val di Fassa è in corso e segue aggiornamenti in tempo reale. La diretta copre gli sviluppi delle varie discipline e dei partecipanti coinvolti.

I PETTORALI DI PARTENZA 12.42 Sesto tempo per Sala ad 1.14. L'italiano ha sbagliato sulla curva più angolata posta nell'ultimo settore, dove ha perso centralità. 12.41 Dopo il secondo settore l'azzurro accende luce rossa per 42 centesimi 12.41 Partito Tommaso Sala (-0.26) 12.40 Quarta posizione per Seymour a 79 centesimi da Raschner che ha già recuperato 6 posizioni. L'austriaco ha fatto la differenza nel secondo settore, dove non ha commesso errori riuscendo a tenere alto il ritmo 12.40 Dopo metà gara Seymour ha 63 centesimi di ritardo 12.