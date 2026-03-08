In questa giornata di sci alpino, si svolge il slalom di Kranjska Gora 2026, con la seconda manche prevista alle 12.30. Vinatzer si trova vicino alla top 10, mentre Saccardi tenta una rimonta. Contestualmente, è possibile seguire la diretta del superg femminile in Val di Fassa, iniziata alle 10. La gara di Kranjska Gora rappresenta un appuntamento importante per gli atleti in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11.02: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 12.30 per la seconda manche. A più tardi e buona giornata! 11.01: Sarà battaglia per la vittoria e per la coppa di specialità tra McGrath e Pinheiro Braathen. Tanti comunque gli specialisti in gara per il successo e per il podio. Tre gli italiani, VGinatzer, 12mo, a caccia di un posto in top 10, Sala, 23mo e Saccardi, 25mo, punteranno a recuperare qualche posizione sfruttando la pista che sarà ancora in buone condizioni 10.59. Questa la classifica finale della prima manche: 1 McGrath Atle Lie NOR 48. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Vinatzer vicino alla top 10, Saccardi per la rimonta! Seconda manche dalle 12.30

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Vinatzer e Della Vite per la rimonta. Seconda manche alle 12.30

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Sala e Vinatzer cercano la rimonta da top 10! Seconda manche dalle 20.45

Tutti gli aggiornamenti su Slalom Kranjska Gora.

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince da dominatore! Vinatzer e Della Vite nelle retrovie; Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; RECAP! Braathen si conferma in gigante, coppetta in gioco.

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Vinatzer vicino alla top 10, Saccardi per la rimonta! Seconda manche dalle 12.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 10.47: Tutti lontani ... oasport.it

Coppa del Mondo, Slalom Kranjska Gora: male Vinatzer nella prima manche LIVELa Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Slovenia: Vinatzer conferma il suo momento di forma non eccezionale in prima manche ... sportface.it

ATLE LIE MCGRATH QUASI NON CI CREDE, È DI NUOVO DAVANTI NELLO SLALOM Così come ai Giochi Olimpici, Atle Lie McGrath si porta al comando della prima manche dello slalom nella successiva tappa di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, prece x.com

A Kranjska Gora, c'è Atle Lie McGrath al comando della prima manche dello slalom speciale Alle spalle del norvegese troviamo Lucas Pinheiro Braathen (+0.17) e Armand Marchant (+0.55) - facebook.com facebook