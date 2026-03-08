LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | inizia la seconda manche attesa per Saccardi e Sala

In una giornata dedicata allo sci alpino, la seconda manche dello slalom di Kranjska Gora 2026 è iniziata, con attenzione rivolta a Saccardi e Sala. Contestualmente, è in corso la diretta del supergigante femminile in Val di Fassa, partito alle 10. Gli appassionati seguono le gare in tempo reale, mentre gli atleti affrontano le piste con i loro tempi. La diretta resta aggiornata con tutte le novità dell’evento.

I PETTORALI DI PARTENZA 12.32 Partito Auguste Aulnette (-0.01) 12.31 Raschner chiude in 1:39.11 con un tempo di manche di 48.47. 12.30 Si parte! Inizia la seconda manche con Dominik Raschner. 12.27 Questo l'ordine di partenza della seconda manche: 1 RASCHNER Dominik AUT 2 AULNETTE Auguste FRA 3 POPOV Albert BUL 4 AZZOLIN Antoine FRA 5 ZUBCIC Filip CRO 6 SACCARDI Tommaso ITA 7 SEYMOUR Jett USA 8 SALA Tommaso ITA 9 GRAHL-MADSEN Hans NOR 10 AX SWARTZ Fabian SWE 11 RITCHIE Benjamin USA 12 POHJOLAINEN Jesper FIN 13 YULE Daniel SUI 14 KOLEGA... LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Vinatzer vicino alla top 10, Saccardi per la rimonta! Seconda manche dalle 12.30 LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Saccardi e Barbera per stupire. La startlist Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom maschile di Kranjska Gora, appuntamento valevole per la... LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince da dominatore! Vinatzer e Della Vite nelle retrovie LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: 3 italiani in seconda manche, Vinatzer insegue la top 10! Si parte alle 12.30 12.12 Più attardati ... Duello McGrath-Pinheiro Braathen nello slalom di Kranjska Gora. Vinatzer mette la top10 nel mirino La prima manche dello slalom speciale di Kranjska Gora si chiude all'insegna del grande equilibrio con i primi dieci racchiusi in meno di un secondo. Il ... A Kranjska Gora, c'è Atle Lie McGrath al comando della prima manche dello slalom speciale Alle spalle del norvegese troviamo Lucas Pinheiro Braathen (+0.17) e Armand Marchant (+0.55) ATLE LIE MCGRATH QUASI NON CI CREDE, È DI NUOVO DAVANTI NELLO SLALOM Così come ai Giochi Olimpici, Atle Lie McGrath si porta al comando della prima manche dello slalom nella successiva tappa di Coppa del Mondo a Kranjska Gora