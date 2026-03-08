Oggi a Parigi-Nizza 2026, si svolge la tappa in corso con una fuga di sei corridori che hanno accumulato un vantaggio di 1 minuto e 20 secondi, a circa 70 chilometri dal traguardo. Tra i fuggitivi, Luke Durbridge si distingue come il più vincente del gruppo, avendo conquistato 15 vittorie da professionista, di cui dieci arrivano in prove a cronometro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Il più vincente del gruppo di fuga è Luke Durbridge con 15 trionfi da professionista, di cui dieci a cronometro. 15.27 Dopo 100 km percorsi la media è di 43.3 kmh. 15.24 Vedremo se il vincitore farà la differenza sulla salita o sarà il migliore in una volata a ranghi ristretti. 15.21 Per la vittoria sarà decisivo il circuito finale, in cui sarà presente la Côte de Chanteloup-les-Vignes (3a categoria, 1.1 km all’8.3% medio), che verrà affrontata due volte e con l’ultimo scollinamento ai -11 km dal traguardo. 15.18 Corridori che stanno affrontando ora una parte di leggera ma costante discesa. 15.15 80 km al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sei in fuga con 1’20” di vantaggio, 70 km al termine

Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 85 km al termine, sei corridori in fuga

Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga con 1’30” di vantaggio, 70 km alla conclusione

Tutti gli aggiornamenti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in....

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 15.00; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Prima Tappa; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTICon la Parigi-Nizza 2026 i motori dei grandi interpreti delle corse a tappe cominciano a scaldarsi. Dall’8 al 15 marzo va in scena la Corsa verso il sole, giunta alla sua 83esima edizione, con diver ... tuttobiciweb.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026, ... oasport.it

Nel calendario delle corse World Tour, la Parigi-Nizza è la terza nell’ordine di quelle a tappe. - facebook.com facebook

Parigi-Nizza 2026 riserva una prima tappa movimentata da Achères a Carrières-sous-Poissy (170,9 km), con quattro GPM finali e potenziali sprint a ranghi ridotti. Scopri favoriti, altimetria e orari live nel nostro post completo. x.com